Рус

ФІФА готує революцію у футболі щодо офсайду

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
166
Боковий арбітр Новина оновлена 13 жовтня 2021, 17:55
Боковий арбітр

У визначенні офсайду хочуть повністю прибрати людський фактор.

Колишній тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер, який нині очолює департамент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) по розвитку гри заявив, що в майбутньому у бокового рефері заберуть можливість визначати положення поза грою. Навіть зараз з введенням VAR (система відеодопомоги рефері) це правило створює чимало спірних ситуацій.

Відкрив завісу щодо нововведення Венгер в коментарі для marca.

За словами Венгера, у ФІФА є деякі напрацювання, які незабаром можуть дозволити автоматично визначати офсайд у грі мільйонів без допомоги лінійних арбітрів. Таким чином, в футболі значно зменшиться кількість спірних ситуацій, а також зникнуть паузи, через які часто критикують систему VAR.

"У суддівстві нас чекає чимало сюрпризів. Я повинен поки все тримати в секреті, проте технології допоможуть нам досить точно визначати офсайд. У найближчому майбутньому положення поза грою можна буде зафіксувати автоматично з точністю до сантиметрів," — заявив Венгер.

Очікується, що вже на ЧС-2022 в Катарі, куди дуже хоче потрапити збірна України, буде тестуватися система автоматичного визначення офсайду.

Теги:
#Футбол #Арсен Венгер #ФІФА
Школа
Україна
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Школа
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
Дата публікації
Категорія
Молочка подорожчає, по м’ясу поки ще думають
Наслідки газових стрибків: зростання цін на блакитне паливо призведе до подорожчання молочки
Дата публікації
Категорія
Мережа рясніє оголошеннями про сертифікати-підробки
Липова вакцинація: купити фальшивий COVID-сертифікат в Україні занадто легко, але за це можуть покарати
Дата публікації
Категорія
У середу, 13 жовтня, в Україні прогнозують зливи
Україну накрили дощі та похолодання, але в деякі області тепло ще повернеться
Дата публікації
Категорія
Прийдешні вихідні — чудова нагода для мандрівки Україною
Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною