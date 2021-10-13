ФІФА готує революцію у футболі щодо офсайду

У визначенні офсайду хочуть повністю прибрати людський фактор.

Колишній тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер, який нині очолює департамент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) по розвитку гри заявив, що в майбутньому у бокового рефері заберуть можливість визначати положення поза грою. Навіть зараз з введенням VAR (система відеодопомоги рефері) це правило створює чимало спірних ситуацій.

Відкрив завісу щодо нововведення Венгер в коментарі для marca.

За словами Венгера, у ФІФА є деякі напрацювання, які незабаром можуть дозволити автоматично визначати офсайд у грі мільйонів без допомоги лінійних арбітрів. Таким чином, в футболі значно зменшиться кількість спірних ситуацій, а також зникнуть паузи, через які часто критикують систему VAR.

"У суддівстві нас чекає чимало сюрпризів. Я повинен поки все тримати в секреті, проте технології допоможуть нам досить точно визначати офсайд. У найближчому майбутньому положення поза грою можна буде зафіксувати автоматично з точністю до сантиметрів," — заявив Венгер.

Очікується, що вже на ЧС-2022 в Катарі, куди дуже хоче потрапити збірна України, буде тестуватися система автоматичного визначення офсайду.