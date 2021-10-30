Укр

Чуть не упал в обморок: российский боец UFC удивил на взвешивании (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дамир Исмагулов еле поднялся на весы Новость обновлена 30 октября 2021, 11:02
Дамир Исмагулов еле поднялся на весы

Боец не вложился в лимит своей весовой категории.

За день до шоу UFC 267 российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов провалил взвешивание и не сможет провести поединок на турнире.

Соответствующее видео доступно на Instagram-странице журналиста Ярослава Степанова.

По информации источника, Исмагулов не сумел вложиться в лимит легкого веса (70,7 кг), показав на веса более 74 кг. Кроме того, россиянина, подходящего к весам, сильно шатало, казалось, что он может даже упасть в обморок. Исмагулову тяжело давалось просто позировать, а все из-за провальной весогонки. Из-за проблем со здоровьем поединок Дамира с соотечественником Магомедом Мустафаевым был отменен.

Отметим, турнир UFC 267 состоится в субботу, 30 октября, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В карде шоу присутствуют два титульных поединка.

  • Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжелом весе
  • Петр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
  • Ислам Махачев — Дэн Хукер
  • Александр Волков — Марчин Тыбура
  • Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
  • Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Ранее "Телеграф" сообщал, что Федор Емельяненко добыл быструю победу нокаутом на вечере Bellator в Москве.

Теги:
#Смешанные единоборства #UFC
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