Чуть не упал в обморок: российский боец UFC удивил на взвешивании (видео)
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Боец не вложился в лимит своей весовой категории.
За день до шоу UFC 267 российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов провалил взвешивание и не сможет провести поединок на турнире.
Соответствующее видео доступно на Instagram-странице журналиста Ярослава Степанова.
По информации источника, Исмагулов не сумел вложиться в лимит легкого веса (70,7 кг), показав на веса более 74 кг. Кроме того, россиянина, подходящего к весам, сильно шатало, казалось, что он может даже упасть в обморок. Исмагулову тяжело давалось просто позировать, а все из-за провальной весогонки. Из-за проблем со здоровьем поединок Дамира с соотечественником Магомедом Мустафаевым был отменен.
Отметим, турнир UFC 267 состоится в субботу, 30 октября, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В карде шоу присутствуют два титульных поединка.
- Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжелом весе
- Петр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
- Ислам Махачев — Дэн Хукер
- Александр Волков — Марчин Тыбура
- Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
- Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
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