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Ледве не зомлів: російський боєць UFC здивував на зважуванні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дамір Ісмагулов ледве піднявся на ваги Новина оновлена 30 жовтня 2021, 11:02
Дамір Ісмагулов ледве піднявся на ваги

Боєць не вклався у ліміт своєї вагової категорії.

За день до шоу UFC 267 російський боєць змішаних єдиноборств Дамір Ісмагулов провалив зважування та не зможе провести поєдинок на турнірі.

Відповідне відео доступне на Instagram-сторінці журналіста Ярослава Степанова.

За інформацією джерела, Ісмагулов не зумів вкластися у ліміт легкої ваги (70,7 кг), показавши на вагах понад 74 кг. Крім того, росіянина, що підходив до вагів, сильно хитало, здавалося, що він може навіть зомліти. Ісмагулову важко давалося просто позувати, а все через провальну вагогонку. Через проблеми зі здоров’ям поєдинок Даміра зі співвітчизником Магомедом Мустафаєвим було скасовано.

Зазначимо, турнір UFC 267 відбудеться у суботу, 30 жовтня, на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. У карді шоу присутні два титульні поєдинки.

  • Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бій за титул у напівважкій вазі
  • Петр Ян — Корі Сендхаген — бій за титул тимчасового чемпіона в найлегшій вазі
  • Іслам Махачов — Ден Хукер
  • Олександр Волков — Марчин Тибура
  • Хамзат Чимаєв — Лі Джинліанг
  • Магомед Анкалаєв — Волкан Оздемір

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Федір Ємельяненко здобув швидку перемогу нокаутом на вечорі Bellator у Москві.

Теги:
#Змішані єдиноборства #UFC
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