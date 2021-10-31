Украинец зажег в НБА: видео эффектного слэм-данка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 29
Украинский баскетболист провел отличный поединок в НБА.
Защитник "Торонто Рэпторс" украинец Святослав Михайлюк отлично проявил себя в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против " Индиана Пэйсерс".
24-летний уроженец Черкасс Михайлюк за 22 минуты на паркете набрал 16 очков, сделал четыре подбора и отдал две результативные передачи. Этот поединок стал самым результативным для украинца после перехода в стан "Рэпторс" в этом году. Кроме того, в одном из эпизодов встречи Святослав вколотил в кольцо соперников мощный данк, который попал в 10-ку лучших моментов дня в НБА.
Эффектный слэм-данк Михайлюка — в обзоре топ-10 лучших моментов НБА за 30 октября.
К слову, команда украинца победила "Индиану" со счетом 97:94.
Лучшие моменты матча Торонто Рэпторс — Индиана Пэйсерс:
Отметим, Михайлюк выступает в США в НБА с 2018 года, когда он подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс". Затем украинец успел поиграть в "Детройт Пистонс" и "Оклахома-Сити Тандер".
"Торонто" Михайлюка занимает 7-ю позицию в Восточной конференции НБА.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист забил красивый гол в Бельгии.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-