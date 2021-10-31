Українець запалив у НБА: відео ефектного cлем-данку

Український баскетболіст провів чудовий поєдинок у НБА.

Захисник "Торонто Репторс" українець Святослав Михайлюк чудово проявив себе у матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Індіана Пейсерс".

24-річний уродженець Черкас Михайлюк за 22 хвилини на паркеті набрав 16 очок, зробив чотири підбирання та віддав дві результативні передачі. Цей поєдинок став найрезультативнішим для українця після переходу в стан "Репторс" цього року. Крім того, в одному з епізодів зустрічі Святослав оформив у кільце суперників потужний данк, який потрапив у десятку найкращих моментів дня в НБА.

Ефектний слем-данк Михайлюка – в огляді топ-10 найкращих моментів НБА за 30 жовтня.

До речі, команда українця перемогла "Індіану" з рахунком 97:94.

Найкращі моменти матчу Торонто Репторс — Індіана Пейсерс:

Зазначимо, Михайлюк виступає у США в НБА з 2018 року, коли він підписав контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс". Потім українець встиг пограти до "Детройт Пістонс" та "Оклахома-Сіті Тандер".

"Торонто" Михайлюка займає 7 позицію у Східній конференції НБА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст забив гарний гол у Бельгії.