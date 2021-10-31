"Спутник не сработал": бывшего тренера "Динамо" не пустили на матч в Италии

Известный российский тренер не сумел попасть на матч "Аталанты".

Бывший тренер киевского "Динамо" россиянин Юрий Семин не сумел посмотреть за игрой "Аталанта" — "Лацио" (2:2) с трибун.

Своим разочарованием Семин поделился с подписчиками в Instagram.

Дело в том, что 74-летний тренер привит российской вакциной "Спутник-V", которая не признана в Евросоюзе. В итоге именитый коуч из-за отсутствия необходимых документов не сумел воочию понаблюдать за игрой своего воспитанника Алексея Миранчука в составе "Аталанты".

"Приехал на матч "Аталанта" — "Лацио" На игру не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на "Ювентус" — "Зенит" с прививкой "Спутник", проблем не будет", — написал тренер, прикрепив фото с Италии.

Добавим, что Семин дважды тренировал киевское "Динамо". Вместе с "Бело-синими" россиянин становился чемпионом Украины в сезоне 2008/09, а также выигрывал Суперкубок-2011.

Видеообзор матча "Аталанта" — "Лацио":

Отметим, в итоге "Аталанта" вырвала ничью под занавес встречи, а предголевой пас на счету украинского хавбека Руслана Малиновского, который был вызван в сборную Украины на решающий матч против Боснии и Герцеговинs (16.11.2021).