"Супутник не спрацював": колишнього тренера "Динамо" не пустили на матч в Італії

Відомий російський тренер не зумів потрапити на матч "Аталанти".

Колишній тренер київського "Динамо" росіянин Юрій Сьомін не зумів подивитися за грою "Аталанта" — "Лаціо" (2:2) з трибун.

Своїм розчаруванням Сьомін поділився з підписниками в Instagram.

Справа в тому, що 74-річний тренер щеплений російською вакциною "Супутник-V", яка не визнана у Євросоюзі. У результаті іменитий коуч через відсутність необхідних документів не зумів поспостерігати за грою свого вихованця Олексія Міранчука у складі "Аталанти".

"Приїхав на матч "Аталанта" — "Лаціо" На гру не потрапив, оскільки без щеплення Pfizer не пускають. Сподіваюся, на "Ювентус" — "Зеніт" із щепленням "Супутник", проблем не буде", — написав тренер, прикріпивши фото з Італії.

Додамо, що Сьомін двічі тренував київське "Динамо". Разом із "Біло-синіми" росіянин ставав чемпіоном України у сезоні 2008/09, а також вигравав Суперкубок-2011.

Відеоогляд матчу "Аталанта" — "Лаціо":

Зазначимо, в результаті "Аталанта" вирвала нічию під завісу зустрічі, а передгольовий пас на рахунку українського хавбека Руслана Маліновського, який був викликаний до збірної України на вирішальний поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (16.11.2021).