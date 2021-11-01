Укр

Леброн Джеймс попал в кадр со своим "двойником" во время матча НБА (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Леброн Джеймс и его "двойник" Новость обновлена 01 ноября 2021, 11:13
Леброн Джеймс и его "двойник"

На матче НБА произошел забавный момент.

Во время трансляции поединка "Лос-Анджелес Лейкерс" — "Хьюстон Рокетс" в эфир попал кадр, на котором оказались звезда лиги Леброн Джеймс и его "двойник".

Соответствующее фото опубликовано на страничке ThePettiestLA в Twitter.

На снимке рядом с Леброном находится уж больно на него похожий человек, который сидел в первом ряду вблизи скамейки запасных. Оказалось, что загадочным "двойником" Леброна был бывший баскетболист Патрик Кристофер, завершивший карьеру из-за тяжелой травмы колена. К слову, на счету Патрика, который сейчас занимается дизайном, 4 матча за "Юту".

Отметим, матч "Лос-Анджелес Лейкерс" — "Хьюстон Рокетс" завершился победой первых со счетом 95:85. Джеймс набрал 15 очков, 7 подборов и сделал 8 результативных передач. "Лейкерс" занимают 6-е место в Западной конференции, "Рокетс" — 13-е.

Видеообзор матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Святослав Михайлюк провел свой самый результативный матч за "Торонто", а его слэм-данк попал в десятку лучших моментов игрового дня в НБА.

Теги:
#Баскетбол #НБА #БК Хьюстон #Леброн Джеймс #БК Лос-Анджелес Лейкерс
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