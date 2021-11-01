Леброн Джеймс потрапив у кадр зі своїм "двійником" під час матчу НБА (відео)

На матчі НБА стався кумедний момент.

Під час трансляції поєдинку "Лос-Анджелес Лейкерс" — "Х’юстон Рокетс" в ефір потрапив кадр, на якому опинилися зірка ліги Леброн Джеймс та його "двійник".

Відповідне фото опубліковано на сторінці ThePettiestLA у Twitter.

На знімку поруч із Леброном перебуває аж надто на нього схожа людина, яка сиділа в першому ряду поблизу лави запасних. Виявилося, що загадковим "двійником" Леброна був колишній баскетболіст Патрік Крістофер, який завершив кар’єру через тяжку травму коліна. До речі, на рахунку Патріка, який зараз займається дизайном, 4 матчі за "Юту".

Зазначимо, матч "Лос-Анджелес Лейкерс" — "Х’юстон Рокетс" завершився перемогою перших із рахунком 95:85. Джеймс набрав 15 очок, 7 підбирань і зробив 8 результативних передач. "Лейкерс" посідають 6-е місце у Західній конференції, "Рокетс" — 13-те.

Відеоогляд матчу:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч за "Торонто", а його слем-данк потрапив у десятку найкращих моментів ігрового дня в НБА.