Украинец продолжает покорять НБА: Михайлюк установил второй результат в сезоне в игре против "Нью-Йорка" (видео)

Святослав Михайлюк набрал 15 очков в игре против "Нью-Йорка".

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного сезона.

В одном из них "Торонто", за который играет украинский защитник Святослав Михайлюк, на выезде справился с "Нью-Йорком" — 113:104. В активе Михайлюка 15 очков, пять подборов и пять результативных передач за 35 минут игрового времени. Это второй результат по результативности в сезоне для Свята: в прошлой игре против "Индианы" он набрал 16 очков.

Благодаря этой победе канадский клуб закрепился на шестом месте в Восточной конференции. В то же время в Атлантическом дивизионе "Торонто" занимает третье место, а лидирует как раз "Нью-Йорк". Свой следующий матч команда украинца проведет в четверг на выезде против "Вашингтона".

Михайлюк пополнил состав "Рэпторс" этим летом. Ранее в НБА защитник выступал за "Оклахому", "Лейкерс" и "Детройт". В Украине защитник играл за "Черкасские Мавпы", воспитанником академии которых он является.

Как ранее сообщал "Телеграф", в прошлом матче против "Индианы" Михайлюк отличился эффектным слем-данком.