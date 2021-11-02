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Українець продовжує підкорювати НБА: Михайлюк встановив другий результат у сезоні у грі проти "Нью-Йорка" (відео)

Автор
Володимир Лавський
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Михайлюк у вогні на старті сезону Новина оновлена 02 листопада 2021, 09:30
Михайлюк у вогні на старті сезону

Святослав Михайлюк набрав 15 очок у грі проти "Нью-Йорка".

У ніч проти вівторка у Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного сезону.

В одному з них "Торонто", за який грає український захисник Святослав Михайлюк, на виїзді впорався із "Нью-Йорком" — 113:104. В активі Михайлюка 15 очок, п’ять підбирань та п’ять результативних передач за 35 хвилин ігрового часу. Це другий результат за результативністю у сезоні для Свята: у минулій грі проти "Індіани" він набрав 16 очок.

Завдяки цій перемозі канадський клуб закріпився на шостому місці у Східній конференції. У той же час в Атлантичному дивізіоні "Торонто" посідає третє місце, а лідирує саме "Нью-Йорк". Свій наступний матч команда українця проведе у четвер на виїзді проти "Вашингтону".

Михайлюк поповнив склад "Репторс" цього літа. Раніше в НБА захисник виступав за "Оклахому", "Лейкерс" та "Детройт". В Україні захисник грав за "Черкаські Мавпи", вихованцем академії яких він є.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у минулому матчі проти "Індіани" Михайлюк відзначився ефектним слем-данком.

Теги:
#Баскетбол #НБА #Святослав Михайлюк #Торонто Репторс
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