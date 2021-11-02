Укр

Фонсеке места не нашлось: "Тоттенхэм" возглавил более именитый тренер

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Антонио Конте Новость обновлена 02 ноября 2021, 15:25
Антонио Конте

Бывшему тренеру "Шахтера" не нашлось места в английском гранде.

Известный итальянский тренер Антонио Конте возглавил английский "Тоттенхэм".

Об этом сообщает официальный сайт "Шпор".

По информации источника, Конте подписал контракт с "Тоттенхэмом" до лета 2023 года с возможностью продления соглашения.

Антонио начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в "Сиене" в 2005 году, затем побывал в "Ареццо", "Бари" и "Аталанте", прежде чем вернуться в Ювентус в 2011 году (специалист выступал за туринцев в качестве игрока). Он выиграл титул в своем первом сезоне 2011/12. Конте успешно завершил хет-трик титулов в сезоне 2012/13 и 2013/14. В 2014 году Антонио возглавил сборную Италии и вывел "Адзурри" в четвертьфинал Евро-2016, по пути обыграв Бельгию и Испанию. Затем специалист работал с "Челси" и "Интером", с которыми также выигрывал внутренние чемпионаты.

До Конте команду возглавлял португалец Нуну Санту.

Отметим, на пост главного тренера "Тоттенхэма" также претендовал экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Аргентине подстрелили тренера прямо во время матча.

Теги:
#Футбол #ФК Тоттенхэм #АПЛ
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