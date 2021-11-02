Фонсеке места не нашлось: "Тоттенхэм" возглавил более именитый тренер
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Бывшему тренеру "Шахтера" не нашлось места в английском гранде.
Известный итальянский тренер Антонио Конте возглавил английский "Тоттенхэм".
Об этом сообщает официальный сайт "Шпор".
По информации источника, Конте подписал контракт с "Тоттенхэмом" до лета 2023 года с возможностью продления соглашения.
Антонио начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в "Сиене" в 2005 году, затем побывал в "Ареццо", "Бари" и "Аталанте", прежде чем вернуться в Ювентус в 2011 году (специалист выступал за туринцев в качестве игрока). Он выиграл титул в своем первом сезоне 2011/12. Конте успешно завершил хет-трик титулов в сезоне 2012/13 и 2013/14. В 2014 году Антонио возглавил сборную Италии и вывел "Адзурри" в четвертьфинал Евро-2016, по пути обыграв Бельгию и Испанию. Затем специалист работал с "Челси" и "Интером", с которыми также выигрывал внутренние чемпионаты.
До Конте команду возглавлял португалец Нуну Санту.
Отметим, на пост главного тренера "Тоттенхэма" также претендовал экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Аргентине подстрелили тренера прямо во время матча.
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