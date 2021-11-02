Фонсеці місця не знайшлося: "Тоттенхем" очолив іменитий тренер

Колишньому тренеру "Шахтаря" не знайшлося місця в англійському гранді.

Відомий італійський тренер Антоніо Конте очолив англійський "Тоттенхем".

Про це повідомляє офіційний сайт "Шпор".

За інформацією джерела, Конте підписав контракт з "Тоттенхемом" до літа 2023 року з можливістю продовження угоди.

Антоніо розпочав свою тренерську кар’єру як асистент у "Сієні" у 2005 році, потім побував в "Ареццо", "Барі" та "Аталанті", перш ніж повернутися в Ювентус у 2011 році (фахівець виступав за туринців як гравець). Він виграв титул у своєму першому сезоні 2011/12. Конте успішно завершив хет-трик титулів у сезоні 2012/13 та 2013/14. У 2014 році Антоніо очолив збірну Італії та вивів "Адзуррі" до чвертьфіналу Євро-2016, по дорозі обігравши Бельгію та Іспанію. Потім фахівець працював з "Челсі" та "Інтером", з якими також вигравав внутрішні чемпіонати.

До Конте команду очолював португалець Нуну Санту.

Зазначимо, на посаду головного тренера "Тоттенхема" також претендував екс-наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Аргентині підстрелили тренера прямо під час матчу.