Рус

Фонсеці місця не знайшлося: "Тоттенхем" очолив іменитий тренер

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
112
Антоніо Конте Новина оновлена 02 листопада 2021, 15:25
Антоніо Конте

Колишньому тренеру "Шахтаря" не знайшлося місця в англійському гранді.

Відомий італійський тренер Антоніо Конте очолив англійський "Тоттенхем".

Про це повідомляє офіційний сайт "Шпор".

За інформацією джерела, Конте підписав контракт з "Тоттенхемом" до літа 2023 року з можливістю продовження угоди.

Антоніо розпочав свою тренерську кар’єру як асистент у "Сієні" у 2005 році, потім побував в "Ареццо", "Барі" та "Аталанті", перш ніж повернутися в Ювентус у 2011 році (фахівець виступав за туринців як гравець). Він виграв титул у своєму першому сезоні 2011/12. Конте успішно завершив хет-трик титулів у сезоні 2012/13 та 2013/14. У 2014 році Антоніо очолив збірну Італії та вивів "Адзуррі" до чвертьфіналу Євро-2016, по дорозі обігравши Бельгію та Іспанію. Потім фахівець працював з "Челсі" та "Інтером", з якими також вигравав внутрішні чемпіонати.

До Конте команду очолював португалець Нуну Санту.

Зазначимо, на посаду головного тренера "Тоттенхема" також претендував екс-наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Аргентині підстрелили тренера прямо під час матчу.

Теги:
#Футбол #ФК Тоттенхем #АПЛ
"Червона" зона в Україні
Україна
На порозі локдауну: в Україні до "червоної" зони можуть потрапити ще 3 області
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Червона" зона в Україні
На порозі локдауну: в Україні до "червоної" зони можуть потрапити ще 3 області
Дата публікації
Категорія
Політик відмовилася від улюблених яскравих образів, одягнувши чорне
Замість білої сукні — траур: наречена Полякова Скороход прийшла до Ради після його смерті (фото)
Дата публікації
Категорія
До середини листопада снігу чекати не варто
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Тарас Цимбалюк у серіалі "Кріпосна"
Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк: я можу зіграти і "голубого", але в чомусь достойному
Дата публікації
Категорія
Голосування у Харкові.
Скандал після виборів у Харкові: на нового мера подадуть до суду