"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Аталанту" Малиновского, несмотря на рекорд Роналду (видео)

Португалец на последних минутах свел встречу к ничьей.

"Манчестер Юнайтед" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с "Аталантой" — 2:2.

Хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте после классной комбинации, которую завершил Йосип Иличич ударом с 12 метров под де Хеа. Сравняли счет манкунианцы под занавес первого тайма.

Роналду получил передачу пяткой и в касание расстрелял ворота соперника.

После перерыва соперники также обменялись голами. Сначала Дуван Сапата снова вывел итальянцев вперед, но уже в компенсированное время Роналду опять выровнял цифры на табло.

К слову, португалец стал первым игроком "МЮ" за последние 18 лет, который забивает в четырех играх группового турнира кряду.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в данном матче остался на скамейке для запасных.

После четырех туров "Манчестер Юнайтед" вместе с "Вильярреалом" лидирует в группе (по семь очков). "Аталанта" находится на третьем месте с пятью очками, у "Янг Бойз" три балла.

Как ранее сообщал "Телеграф", российский "Зенит" потерпел третье поражение кряду в Лиге чемпионов, уступив на выезде "Ювентусу".