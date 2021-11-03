Укр

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Аталанту" Малиновского, несмотря на рекорд Роналду (видео)

Автор
Владимир Лавский
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Дубль Роналду спас манкунианцев от поражения. Новость обновлена 03 ноября 2021, 00:41
Дубль Роналду спас манкунианцев от поражения.

Португалец на последних минутах свел встречу к ничьей.

"Манчестер Юнайтед" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с "Аталантой" — 2:2.

Хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте после классной комбинации, которую завершил Йосип Иличич ударом с 12 метров под де Хеа. Сравняли счет манкунианцы под занавес первого тайма.

Роналду получил передачу пяткой и в касание расстрелял ворота соперника.

После перерыва соперники также обменялись голами. Сначала Дуван Сапата снова вывел итальянцев вперед, но уже в компенсированное время Роналду опять выровнял цифры на табло.

К слову, португалец стал первым игроком "МЮ" за последние 18 лет, который забивает в четырех играх группового турнира кряду.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в данном матче остался на скамейке для запасных.

После четырех туров "Манчестер Юнайтед" вместе с "Вильярреалом" лидирует в группе (по семь очков). "Аталанта" находится на третьем месте с пятью очками, у "Янг Бойз" три балла.

Как ранее сообщал "Телеграф", российский "Зенит" потерпел третье поражение кряду в Лиге чемпионов, уступив на выезде "Ювентусу".

Теги:
#Лига Чемпионов #ФК Аталанта #Манчестер Юнайтед #Руслан Малиновский #Криштиану Роналду
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