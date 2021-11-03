"Манчестер Юнайтед" не зміг обіграти "Аталанту" Маліновського, незважаючи на рекорд Роналду (відео)

Португалець на останніх хвилинах звів зустріч до нічиєї.

"Манчестер Юнайтед" у матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграв на виїзді внічию з "Аталантою" — 2:2.

Господарі вийшли вперед уже на 12-й хвилині після класної комбінації, яку завершив Йосип Ілічич ударом із 12 метрів під де Хеа. Зрівняли рахунок манкуніанці під завісу першого тайму.

Роналду отримав передачу п’ятою і в дотик розстріляв ворота суперника.

Після перерви суперники також обмінялися голами. Спочатку Дуван Сапата знову вивів італійців уперед, але вже у компенсований час Роналду знову вирівняв цифри на табло.

До речі, португалець став першим гравцем "МЮ" за останні 18 років, який забиває у чотирьох іграх групового турніру поспіль.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський у цьому матчі залишився на лаві для запасних.

Після чотирьох турів "Манчестер Юнайтед" разом із "Вільярреалом" лідирує у групі (по сім очок). "Аталанта" знаходиться на третьому місці з п’ятьма очками, у "Янг Бойз" три бали.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російський "Зеніт" зазнав третьої поразки поспіль у Лізі чемпіонів, поступившись на виїзді "Ювентусу".