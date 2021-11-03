Рус

"Манчестер Юнайтед" не зміг обіграти "Аталанту" Маліновського, незважаючи на рекорд Роналду (відео)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
176
Дубль Роналду врятував манкуніанців від поразки. Новина оновлена 03 листопада 2021, 00:41
Дубль Роналду врятував манкуніанців від поразки.

Португалець на останніх хвилинах звів зустріч до нічиєї.

"Манчестер Юнайтед" у матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграв на виїзді внічию з "Аталантою" — 2:2.

Господарі вийшли вперед уже на 12-й хвилині після класної комбінації, яку завершив Йосип Ілічич ударом із 12 метрів під де Хеа. Зрівняли рахунок манкуніанці під завісу першого тайму.

Роналду отримав передачу п’ятою і в дотик розстріляв ворота суперника.

Після перерви суперники також обмінялися голами. Спочатку Дуван Сапата знову вивів італійців уперед, але вже у компенсований час Роналду знову вирівняв цифри на табло.

До речі, португалець став першим гравцем "МЮ" за останні 18 років, який забиває у чотирьох іграх групового турніру поспіль.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський у цьому матчі залишився на лаві для запасних.

Після чотирьох турів "Манчестер Юнайтед" разом із "Вільярреалом" лідирує у групі (по сім очок). "Аталанта" знаходиться на третьому місці з п’ятьма очками, у "Янг Бойз" три бали.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російський "Зеніт" зазнав третьої поразки поспіль у Лізі чемпіонів, поступившись на виїзді "Ювентусу".

Теги:
#Ліга чемпіонів #ФК Аталанта #Манчестер Юнайтед #Руслан Маліновський #Кріштіану Роналду
Антон Поляков
Київ
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Євгеній Дубровський
Ціна за правду: відомого лікаря-інфекціоніста звільнили з лікарні у Києві
Дата публікації
Категорія
Володимир Галантерник
"Сірого кардинала Одеси" оголосили у розшук
Дата публікації
Категорія
До середини листопада снігу чекати не варто
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Тарас Цимбалюк у серіалі "Кріпосна"
Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк: я можу зіграти і "голубого", але в чомусь достойному