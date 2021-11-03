Укр

Бронзовая призерка Олимпиады Шинкаренко показала ужасы харьковской больницы (фото, видео)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Харьковский диспансер больше похож на дом из фильма-катастрофы Новость обновлена 03 ноября 2021, 18:32
Харьковский диспансер больше похож на дом из фильма-катастрофы

В таких условиях украинские спортсмены проходят обследования.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по артистическому плаванию Алина Шинкаренко в истории на своей странице в инстаграме показала, в каких условиях проходят плановые осмотры спортсменки из Харькова.

На кадрах пловчиха изобразила областной врачебно-физкультурный диспансер. Судя по снимку, в последний раз ремонт там делался очень давно.

"Харьковские спортсмены проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, спустя год там нечего не изменилось", — подписала публикацию Шинкаренко.

По ее словам, сборная Украины по артистическому плаванию практически в полном составе базируется в Харькове, поэтому вынуждены обследоваться в таких условиях.

На Олимпиаде в Токио Украина завоевала 19 наград, из которых одна золотая. Этот результат позволил желто-синим занять 44-е место в командном зачете.

Как ранее сообщал "Телеграф", Украина планирует провести Юношеские Олимпийские игры. Предварительно базовыми локациями должны стать города Западной Украины.

Теги:
#Харьков #Олимпиада #Артистическое плавание
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