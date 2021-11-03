Бронзова призерка Олімпіади Шинкаренко показала жахи харківської лікарні (фото, відео)
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За таких умов українські спортсмени проходять обстеження.
Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з артистичного плавання Аліна Шинкаренко в історії на своїй сторінці в інстаграмі показала, за яких умов проходять планові огляди спортсменки з Харкова.
На кадрах плавчиня зобразила обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Судячи зі знімку, востаннє ремонт там робився дуже давно.
"Харківські спортсмени проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося", — підписала публікація Шинкаренко.
За її словами, збірна України з артистичного плавання практично у повному складі базується у Харкові, тому змушені обстежуватись у таких умовах.
На Олімпіаді у Токіо Україна здобула 19 нагород, з яких одна золота. Цей результат дозволив жовто-синім посісти 44-е місце у командному заліку.
Як повідомляв "Телеграф", Україна планує провести Юнацькі Олімпійські ігри. Попередньо базовими локаціями мають стати міста Західної України.
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