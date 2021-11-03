Рус

Бронзова призерка Олімпіади Шинкаренко показала жахи харківської лікарні (фото, відео)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
203
Харківський диспансер більше схожий на будинок із фільму-катастрофи. Новина оновлена 03 листопада 2021, 18:32
Харківський диспансер більше схожий на будинок із фільму-катастрофи.

За таких умов українські спортсмени проходять обстеження.

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з артистичного плавання Аліна Шинкаренко в історії на своїй сторінці в інстаграмі показала, за яких умов проходять планові огляди спортсменки з Харкова.

На кадрах плавчиня зобразила обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Судячи зі знімку, востаннє ремонт там робився дуже давно.

"Харківські спортсмени проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося", — підписала публікація Шинкаренко.

За її словами, збірна України з артистичного плавання практично у повному складі базується у Харкові, тому змушені обстежуватись у таких умовах.

На Олімпіаді у Токіо Україна здобула 19 нагород, з яких одна золота. Цей результат дозволив жовто-синім посісти 44-е місце у командному заліку.

Як повідомляв "Телеграф", Україна планує провести Юнацькі Олімпійські ігри. Попередньо базовими локаціями мають стати міста Західної України.

Теги:
#Харків #Олімпіада #Артистичне плавання
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Кабмін України може суттєво оновитися
Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня
Дата публікації
Категорія
В аварії у Харкові загинув 58-річний Ігор Носов
"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19