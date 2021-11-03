Бронзова призерка Олімпіади Шинкаренко показала жахи харківської лікарні (фото, відео)

За таких умов українські спортсмени проходять обстеження.

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з артистичного плавання Аліна Шинкаренко в історії на своїй сторінці в інстаграмі показала, за яких умов проходять планові огляди спортсменки з Харкова.

На кадрах плавчиня зобразила обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Судячи зі знімку, востаннє ремонт там робився дуже давно.

"Харківські спортсмени проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося", — підписала публікація Шинкаренко.

За її словами, збірна України з артистичного плавання практично у повному складі базується у Харкові, тому змушені обстежуватись у таких умовах.

На Олімпіаді у Токіо Україна здобула 19 нагород, з яких одна золота. Цей результат дозволив жовто-синім посісти 44-е місце у командному заліку.

Як повідомляв "Телеграф", Україна планує провести Юнацькі Олімпійські ігри. Попередньо базовими локаціями мають стати міста Західної України.