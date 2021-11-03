Бензема на старте матча открыл счет в противостоянии "Реала" и "Шахтера" (видео)

Бензема не простил донецкий клуб.

Старт встречи был за мадридским клубом. Хозяева разыграли быструю атаку на правом фланге, прошла передача на Модрича, и хорват спокойно пробил с пяти метров — Трубин каким-то чудом успел выставить руку и перевести мяч на угловой.

Дончане ответили своим шансом. Алана Патрика никто не держал на подступах к штрафной площади, и бразилец на силу пробил в левый угол — штанга спасла мадридцев.

Однако уже через несколько минут хозяева достигли своего. Прессинг в чужой штрафной дал свои плоды, Марлон с Трубиным ошиблись в перепасовке, прошла передача на Бензема, и француз с линии вратарской спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Данный мяч стал 1000-м голом для мадридцев в Лиге чемпионов. "Реал" является самым титулованным клубом в истории европейского футбола. За свою историю "королевский клуб" тринадцать раз становился лучшим клубом Старого Света.

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры не верят в успех "Шахтера" в матче против "Реала".