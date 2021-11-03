Бензема на старті матчу відкрив рахунок у протистоянні "Реала" та "Шахтаря" (відео)

Бензема не пробачив донецького клубу.

Старт зустрічі був за мадридським клубом. Господарі розіграли швидку атаку на правому фланзі, пройшла передача на Модріча, і хорват спокійно пробив із п’яти метрів — Трубін якимсь дивом встиг виставити руку та перевести м’яч на кутовий.

Донеччани відповіли своїм шансом. Алана Патріка ніхто не тримав на підступах до штрафного майданчика, і бразилець насилу пробив у лівий кут – штанга врятувала мадридців.

Проте вже за кілька хвилин господарі досягли свого. Пресинг у чужому штрафному майданчику дав свої плоди, Марлон з Трубіним помилилися в перепасуванні, пройшла передача на Бензема, і француз з лінії воротарського майданчика спокійно відправив м’яч у порожні ворота.

Цей м’яч став 1000-м голом для мадридців у Лізі чемпіонів. "Реал" є найтитулованішим клубом в історії європейського футболу. За свою історію "королівський клуб" тринадцять разів ставав найкращим клубом Старого Світу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери не вірять в успіх "Шахтаря" у матчі проти "Реала".