Легендарный "Милан" набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов (видео)

Итальянский клуб продолжает занимать последнее место.

В среду в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Порту" — 1:1.

Португальцы вышли вперед уже на шестой минуте. После обрезки красно-черных перед своей штрафной пошла быстрая атака, результатом которой стала передача на левый край штрафной. Луис Диас не стушевался и спокойно пробил мимо голкипера.

Сравняли счет хозяева уже после перерыва, причем гол получился несколько курьезным. Розыгрыш штрафного для "Милана" не увенчался успехом, но мяч отлетел влево. Последовал сильный прострел вдоль ворот, а Шансель Мбемба, пытаясь помешать сопернику, срезал мяч в собственные ворота. Больше командам отличиться не удалось.

После четырех туров "Милан" с одним набранным очком находится на последнем месте в турнирной таблице. Напомним, итальянский клуб является одной из самых титулованных команд Европы, которая выигрывала Лигу чемпионов семь раз. "Порту" с пятью набранными очками находится на втором месте. Позже в данной группе свою встречу проведут фавориты квартета — "Ливерпуль" и "Атлетико".

Как ранее сообщал "Телеграф", донецкий "Шахтер" на выезде не смог обыграть мадридский "Реал".