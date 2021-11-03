Легендарний "Мілан" набрав перше очко у поточному розіграші Ліги чемпіонів (відео)

Італійський клуб продовжує займати останнє місце.

У середу в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів "Мілан" на своєму полі зіграв унічию з "Порту" — 1:1.

Португальці вийшли вперед уже на шостій хвилині. Після обрізки червоно-чорних перед своїм штрафним пішла швидка атака, результатом якої стала передача на лівий край штрафного майданчика. Луїс Діас не знітився і спокійно пробив повз голкіпера.

Зрівняли рахунок господарі вже після перерви, причому гол вийшов дещо курйозним. Розіграш штрафного для "Мілана" не мав успіху, але м’яч відлетів ліворуч. Пролунав сильний простріл уздовж воріт, а Шансель Мбемба, намагаючись перешкодити супернику, зрізав м’яч у власні ворота. Більше команд відзначитися не вдалося.

Після чотирьох турів "Мілан" з одним набраним очком перебуває на останньому місці у турнірній таблиці. Нагадаємо, італійський клуб є однією з найтитулованіших команд Європи, яка вигравала Лігу чемпіонів сім разів. "Порту" із п’ятьма набраними очками знаходиться на другому місці. Пізніше у цій групі зустріч проведуть лідери квартету — " Ліверпуль " і " Атлетико " .

Як раніше повідомляв Телеграф, донецький "Шахтар" на виїзді не зміг обіграти мадридський "Реал".