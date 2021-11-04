Андрей Воронин рассказал, как убивали "Динамо" (видео)

Виной всему — судьи.

Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью ютуб-каналу "Ответь по-братски" рассказал историю, как столичному клубу не дали стать чемпионом России в 2011 году.

"Нашу команду осознанно и целенаправленно убивали, был на это сигнал сверху. Я могу рассказать пример, когда мы вышли на поле, когда не должны были этого делать. В то время я был капитаном "Динамо", сказал ребятам, что не надо выходить. Так был бы резонанс не только в России, а и во всем мире. Но руководство дало команду выходить на поле, а то могли бы с нас снять три очка.

Арбитр, помню, ходит по колена в воде, нашел какой-то участок у углового мяча, мяч там начал прыгать — все, играйте. Зачем это делали? Да чтобы мы не стали чемпионами России", — считает Воронин.

В сезоне 2011/12 "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице, отстав от победителя "Зенита" на шесть баллов. Второе место занял московский "Спартак".

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Воронин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время карьеры в "Ливерпуле".