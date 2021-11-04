Андрій Воронін розповів, як убивали "Динамо" (відео)

Виною всьому – судді.

Колишній нападник збірної України та московського "Динамо" Андрій Воронін в інтерв’ю ютуб-каналу "Відповісти по-братськи" розповів історію, як столичному клубу не дали стати чемпіоном Росії у 2011 році.

"Нашу команду усвідомлено та цілеспрямовано вбивали, був на це сигнал зверху. Я можу розповісти приклад, коли ми вийшли на поле, коли не мали цього робити. На той час я був капітаном "Динамо", сказав хлопцям, що не треба виходити. Так був би резонанс не лише в Росії, а й у всьому світі, але керівництво дало б команду виходити на поле, а то могли б з нас зняти три очки.

Арбітр, пам’ятаю, ходить по коліна у воді, знайшов якусь ділянку біля кутового м’яча, м’яч там почав стрибати – все, грайте. Для чого це робили? Та щоб ми не стали чемпіонами Росії", — вважає Воронін.

У сезоні 2011/12 "Динамо" посіло третє місце у турнірній таблиці, відставши від переможця "Зеніту" на шість балів. Друге місце посів московський "Спартак".

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Воронін розповів про проблеми, з якими зіткнувся під час кар’єри у "Ліверпулі".