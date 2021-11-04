Моуриньо опять опозорился против команды из норвежского городка: обзор матча

"Буде-Глимт" во второй раз творит сенсацию

"Буде-Глимт" в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций на выезде обыграл "Рому" — 2:1.

Норвежцы вышли вперед на 45-й минуте благодаря голу Оли Солбаккена, который удачно пробил со средней дистанции. Римляне не стали откладывать в долгий ящик дело с отыгрышем, и уже на 54-й минуте Штефан Эль-Шаарави сравнял счет.

Однако норвежцы не думали останавливаться, и Эрик Ботхейм через десять минут вновь вывел вперед гостей. Единственное, на что хватило времени команде Жозе Моуриньо, так это вновь вернуть паритет в игру благодаря голу Ибаньеса.

Таким образом, гранд итальянского футбола во второй раз не смог обыграть команду из скромного норвежского города Буде, население которого составляет 45 тысяч человек.

Как ранее сообщал "Телеграф", в первом круге римляне на выезде разгромно уступили сопернику со счетом 1:6.

Благодаря этой ничьей "Буде-Глимт" закрепился на первом месте в турнирной таблице с 8 очками, на один балл меньше у "Ромы", а на два — у "Зари". Софийский ЦСКА с одним очком замыкает данный квартет.