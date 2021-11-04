Моуріньо знову зганьбився проти команди з норвезького містечка: огляд матчу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 31
"Буде-Глімт" вдруге творить сенсацію
"Буде-Глімт" у матчі 4-го туру групового турніру Ліги конференцій на виїзді обіграв "Рому" — 2:1.
Норвежці вийшли вперед на 45-й хвилині завдяки голу Олі Солбаккена, який вдало пробив із середньої дистанції. Римляни не стали відкладати у довгий ящик справу з відіграшем, і вже на 54-й хвилині Штефан Ель-Шаараві зрівняв рахунок.
Однак норвежці не думали зупинятися, і Ерік Ботхейм за десять хвилин знову вивів уперед гостей. Єдине, на що вистачило часу команді Жозе Моуріньо, то це знову повернути паритет у гру завдяки голу Ібаньєса.
Таким чином, гранд італійського футболу вдруге не зміг обіграти команду зі скромного норвезького міста Буде, населення якого складає 45 тисяч людей.
Як раніше повідомляв "Телеграф", у першому колі римляни на виїзді розгромно поступилися супернику з рахунком 1:6.
Завдяки цій нічиїй "Буде-Глімт" закріпився на першому місці в турнірній таблиці з 8 очками, на один бал менше у "Роми", а на два — у "Зорі". Софійський ЦСКА з одним очком замикає цей квартет.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-