Моуріньо знову зганьбився проти команди з норвезького містечка: огляд матчу

"Буде-Глімт" вдруге творить сенсацію

"Буде-Глімт" у матчі 4-го туру групового турніру Ліги конференцій на виїзді обіграв "Рому" — 2:1.

Норвежці вийшли вперед на 45-й хвилині завдяки голу Олі Солбаккена, який вдало пробив із середньої дистанції. Римляни не стали відкладати у довгий ящик справу з відіграшем, і вже на 54-й хвилині Штефан Ель-Шаараві зрівняв рахунок.

Однак норвежці не думали зупинятися, і Ерік Ботхейм за десять хвилин знову вивів уперед гостей. Єдине, на що вистачило часу команді Жозе Моуріньо, то це знову повернути паритет у гру завдяки голу Ібаньєса.

Таким чином, гранд італійського футболу вдруге не зміг обіграти команду зі скромного норвезького міста Буде, населення якого складає 45 тисяч людей.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у першому колі римляни на виїзді розгромно поступилися супернику з рахунком 1:6.

Завдяки цій нічиїй "Буде-Глімт" закріпився на першому місці в турнірній таблиці з 8 очками, на один бал менше у "Роми", а на два — у "Зорі". Софійський ЦСКА з одним очком замикає цей квартет.