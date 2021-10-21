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Моурінью зганьбився в єврокубку: відеоогляд матчу "Буде-Глімт" — "Рома"

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Жозе Моурінью Новина оновлена 21 жовтня 2021, 23:25
Жозе Моурінью

Португальський фахівець програв в Норвегії.

У четвер, 21 жовтня, норвезький "Буде-Глімт", який раніше вже обігравав "Зорю" (3:1), створив гучну сенсацію, розгромивши італійську "Рому" в Лізі конференцій. Зустріч відбулася в місті Буде на стадіоні "Аспмюра" і завершилася з рахунком 6:1.

За господарів голами відзначилися Ерік Ботхейм (дубль), Патрік Берг, Ола Сольбаккен (дубль) і Амаль Пеллегріно. У гостей гол престижу на рахунку Карлоса Переса.

Відеоогляд матчу "Буде-Глімт" — "Рома":

Відзначимо, ця поразка, напевно, вдарила по самолюбству тренера "Роми" Жозе Моурінью, який розраховував вирішити всі питання про вихід в плей-офф достроково, проте тепер "Вовкам" доведеться ще попотіти, щоб вийти з групи.

Нагадаємо, норвежці та італійці виступають в групі С Ліги конференцій разом з луганською "Зорею" і ЦСКА (Софія). За підсумками трьох турів "Буде-Глімт" сенсаційно лідирує, представник Серії А йде другим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські клуби провалилися в Лізі чемпіонів. І "Динамо", і "Шахтар" за три тури не змогли вразити ворота суперників, що є антирекордом турніру.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Зоря #Ліга конференцій
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