Укр

Моуринью опозорился в еврокубке: видеообзор матча "Буде-Глимт" - "Рома"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Жозе Моуринью Новость обновлена 21 октября 2021, 23:25
Жозе Моуринью

Португальский специалист проиграл в Норвегии.

В четверг, 21 октября, норвежский "Буде-Глимт", который ранее уже обыгрывал "Зарю" (3:1), сотворил громкую сенсацию, разгромив итальянскую "Рому" в Лиге конференций. Встреча состоялась в городе Буде на стадионе "Аспмюра" и завершилась со счетом 6:1.

За хозяев голами отметились Эрик Ботхейм (дубль), Патрик Берг, Ола Сольбаккен (дубль) и Амаль Пеллегрино. У гостей гол престижа на счету Карлоса Переса.

Видеообзор матча "Буде-Глимт" — "Рома":

Отметим, это поражение наверняка ударило по самолюбию тренера "Ромы" Жозе Моуринью, который рассчитывал решить все вопросы о выходе в плей-офф досрочно, однако теперь "Волкам" придется еще попотеть, чтобы выйти из группы.

Напомним, норвежцы и итальянцы выступают в группе С Лиги конференций вместе с луганской "Зарей" и ЦСКА (София). По итогам трех туров "Буде-Глимт" сенсационно лидирует, представитель Серии А идет вторым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские клубы провалились в Лиге чемпионов. И "Динамо", и "Шахтер" за три тура не смогли поразить ворота соперников, что является антирекордом турнира.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Заря #Лига конференций
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