Восьмилетние хоккеисты устроили драку "стенка" на "стенку" во время турнира (видео)

Соперники еще и не начали матч.

Скандалом завершился первый день хоккейного турнира в Сочи. Видео инцидента опубликовал ютуб-канал Yakutia Info.

Детские команды 2013 года рождения (по восемь лет) "Полярных волков" и "Сочи" начали выяснять отношения еще до стартовой сирены. На разминке один из юных хоккеистов якутской команды неожиданно подбежал к соперникам и начал потасовку. Сразу же возник конфликт "стенка" на "стенку", который перерос в массовую драку.

Учитывая, что игра еще не стартовала, то на льду не было представителей судейского корпуса. На лед пришлось выбегать родителям, чтобы утихомирить своих детей. Некоторым участникам конфликта даже потребовалась медицинская помощь, хотя о серьезных травмах и не сообщается.

По итогам инцидента судьи не выписали хоккеистам дисциплинарных наказаний, а сам матч завершился победой "Сочи" — 4:2.

Как ранее сообщал "Телеграф" о скандале во время поединка сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Судьи отдали победу Эли Кадырову нокаутом, хотя никакого нокаута в том эпизоде и не было.