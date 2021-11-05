Укр

Восьмилетние хоккеисты устроили драку "стенка" на "стенку" во время турнира (видео)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Страсти закипели еще до старта игры Новость обновлена 05 ноября 2021, 15:31
Страсти закипели еще до старта игры

Соперники еще и не начали матч.

Скандалом завершился первый день хоккейного турнира в Сочи. Видео инцидента опубликовал ютуб-канал Yakutia Info.

Детские команды 2013 года рождения (по восемь лет) "Полярных волков" и "Сочи" начали выяснять отношения еще до стартовой сирены. На разминке один из юных хоккеистов якутской команды неожиданно подбежал к соперникам и начал потасовку. Сразу же возник конфликт "стенка" на "стенку", который перерос в массовую драку.

Учитывая, что игра еще не стартовала, то на льду не было представителей судейского корпуса. На лед пришлось выбегать родителям, чтобы утихомирить своих детей. Некоторым участникам конфликта даже потребовалась медицинская помощь, хотя о серьезных травмах и не сообщается.

По итогам инцидента судьи не выписали хоккеистам дисциплинарных наказаний, а сам матч завершился победой "Сочи" — 4:2.

Как ранее сообщал "Телеграф" о скандале во время поединка сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Судьи отдали победу Эли Кадырову нокаутом, хотя никакого нокаута в том эпизоде и не было.

Теги:
#Хоккей #Новости хоккей #ХК Сочи
Сколько, кому и когда платить единый налог и ЕСВ
Деньги
Налоги для ФОПов – когда и сколько малый бизнес должен платить в бюджет (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сколько, кому и когда платить единый налог и ЕСВ
Налоги для ФОПов – когда и сколько малый бизнес должен платить в бюджет (инфографика)
Дата публикации
Категория
Галина Третьякова
"Одним врагом меньше": нардепы наказали Третьякову за слова об умершем Полякове
Дата публикации
Категория
Как будут повышать пенсию украинцам в 2022 году
Индексация пенсий в 2022-м году: в Кабмине объяснили, кому и как повысят выплаты
Дата публикации
Категория
Анна Скороход в Верховной Раде
"Я его знала слишком хорошо": Скороход в Раде сделала громкое заявление по смерти Полякова (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Категория
Вакцина против COVID-19
Какую вакцину от коронавируса выбрать? Врач указал на один нюанс