Бывший вратарь "Металлиста" вспомнил о сумасшедших премиях в клубе

Суммы действительно приличные.

Бывший вратарь "Металлиста" Богдан Шуст в свежем интервью ютуб-каналу Sport Arena вспомнил, какие премии были в харьковском клубе во времена президенства Сергея Курченко.

«При Курченко в Металлисте были безумные премиальные. Нет, не 40 тысяч долларов за победу, где-то вдвое меньше. Правда, очень большие деньги. Это может и довело клуб до ручки

Олег Шелаев, когда мы собирались, а человек сколько прожил и сколько видел: «Пацаны, не тешитесь, потому что оно закончится». Мы на него так смотрели: Олег, ну когда они кончится. А кончилось все очень скоро», — заявил Шуст.

Курченко стал президентом "Металлиста" в конце 2012 года, когда его компания "Газ Украина 2009" приобрела клуб у харьковского бизнесмена Александра Ярославского, однако уже через несколько лет бизнесмен скрылся заграницей, а клуб потерял профессиональный статус.

На данный момент Александр Ярославский вернулся в команду, и "Металлист" уверенно лидирует в чемпионате Украины среди команд Первой лиги.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Металлист" пробился в 1/4 финала Кубка Украины по футболу.