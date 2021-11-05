Рус

Колишній воротар "Металіста" згадав про божевільні премії у клубі

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
443
Богдан Шуст встиг пограти і за "Металіст", і за "Шахтар" Новина оновлена 05 листопада 2021, 16:43
Богдан Шуст встиг пограти і за "Металіст", і за "Шахтар"

Суми справді пристойні.

Колишній воротар "Металіста" Богдан Шуст у свіжому інтерв’ю ютуб-каналу Sport Arena згадав, які премії були у харківському клубі за часів президентства Сергія Курченка.

«При Курченку в Металісті були шалені преміальні. Ні, не 40 тисяч доларів за перемогу, десь удвічі менше. Щоправда, дуже величезні гроші. Це може і довело клуб до ручки

Олег Шелаєв, коли ми збиралися, а людина скільки прожила і скільки бачила: «Пацани, не тішитеся, бо воно закінчиться». Ми на нього так дивилися: Олеже, ну коли вони скінчиться. А скінчилося все дуже скоро», — заявив Шуст.

Курченко став президентом "Металіста" наприкінці 2012 року, коли його компанія "Газ Україна 2009" придбала клуб у харківського бізнесмена Олександра Ярославського, проте вже за кілька років бізнесмен втік за кордоном, а клуб втратив професійний статус.

На даний момент Олександр Ярославський повернувся до команди, і "Металіст" впевнено лідирує у чемпіонаті України серед команд Першої ліги.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Металіст" пробився до 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Теги:
#ФК Металіст #Сергій Курченко #Богдан Шуст
В душовій кімнаті у гуртожитку КПІ знайшли відеокамеру
Київ
Прихована зйомка у душі гуртожитку КПІ: подробиці скандалу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В душовій кімнаті у гуртожитку КПІ знайшли відеокамеру
Прихована зйомка у душі гуртожитку КПІ: подробиці скандалу
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський підписує закон
Зеленський підписав закон про деолігархізацію
Дата публікації
Категорія
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Час платити податки – скільки грошей ФОПи повинні віддати бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
Дата публікації
Категорія
Як підвищуватимуть пенсію українцям у 2022 році
Індексація пенсій у 2022-му році: у Кабміні пояснили, кому і як підвищать виплати