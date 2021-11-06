Укр

Одна из самых красивых теннисисток Украины приостановила карьеру (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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В ближайшее время Завацкая на корте не появится. Новость обновлена 06 ноября 2021, 14:26
В ближайшее время Завацкая на корте не появится.

Катарину Завацкую на корте в ближайшее время мы не увидим.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая на своей странице в инстаграме сообщила, что приняла приостановить карьеру на полгода.

"Я приняла тяжелое решение взять паузу в туре на 6 месяцев и заморозить свой рейтинг в связи с моими проблемами со здоровьем, которые сопровождают меня уже 2 года и не позволяют мне делать то, что я очень сильно люблю.

Это даст мне время восстановится в первую очередь, хорошо по тренироваться, иметь возможность снова выступать на высоком уровне, быть готовой бороться за титулы на турнирах и добиться своих целей", — написала теннисистка.

21-летняя Завацкая свою карьеру в профессионалах начала шесть год назад. На данный момент украинка занимает 178-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты.

Завацкую не зря считают одной из самых красивых теннисисток Украины.

Зрители особое внимание обращают на татуировку спортсменки.

Одной из ее самых близких подруг является другая украинская теннисистка — Марта Костюк.

Как ранее сообщал "Телеграф", Элина Свитолина впервые показала фото с бабушкой.

Теги:
#Теннис #WTA #Катарина Завацкая
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