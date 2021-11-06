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Одна з найкрасивіших тенісисток України призупинила кар’єру (фото)

Автор
Володимир Лавський
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Автор
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Найближчим часом Завацька на корті не з’явиться. Новина оновлена 06 листопада 2021, 14:26
Найближчим часом Завацька на корті не з’явиться.

Катарину Завацьку на корті найближчим часом ми не побачимо.

Українська тенісистка Катаріна Завацька на своїй сторінці в інстаграмі повідомила, що ухвалила призупинити кар’єру на півроку.

"Я прийняла важке рішення взяти паузу в турі на 6 місяців і заморозити свій рейтинг через мої проблеми зі здоров’ям, які супроводжують мене вже 2 роки і не дозволяють мені робити те, що я дуже сильно люблю.

Це дасть мені час відновитися в першу чергу, добре тренуватися, мати можливість знову виступати на високому рівні, бути готовою боротися за титули на турнірах і досягти своєї мети», — написала тенісистка.

21-річна Заватська свою кар’єру у професіоналах розпочала шість років тому. Наразі українка посідає 178-е місце у рейтингу найкращих тенісисток планети.

Завацьку не даремно вважають однією з найкрасивіших тенісисток України.

Глядачі особливу увагу привертають до татуювання спортсменки.

Однією з її найближчих подруг є інша українська тенісистка Марта Костюк.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Еліна Світоліна вперше показала фото з бабусею.

Теги:
#Теніс #WTA #Катаріна Завацька
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