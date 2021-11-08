Укр

Арбитр нокаутировал футболиста во время матча (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Морету Кассама (справа) Новость обновлена 08 ноября 2021, 15:00
Морету Кассама (справа)

Во Франции произошел странный инцидент на поле.

Во время матча 13-го тура чемпионата Франции сезона 2021/22 "Реймс" — "Монако" произошел необычный инцидент. Рефери поединка Жереми Пиньяр локтем зацепил игрока хозяев Морету Кассама.

Во время поединка арбитр налетел на 23-летнего центрального полузащитника и локтем врезал тому в челюсть. Кассама тут же оказался в нокауте и ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. 

Видео инцидента доступно в сети:

Отметим, в итоге встреча завершилась "сухой" ничьей — 0:0. После этого поединка "Реймс" (12 очков) остался на 16-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, а "Монако" (18 очков) занимает 11-е место.

Видеообзор матча "Реймс" — "Монако":

Добавим, что Кассама является игроком сборной Гвинеи-Бисау. В январе 2019 года он перебрался во французский чемпионат из португальского "Порту", где выступал за вторую команду. В текущем сезоне хавбек отметился двумя голами в 9 матчах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Гондурасе рефери применил пистолет, чтобы обезопасить себя от разъяренных болельщиков.

Теги:
#Футбол #Лига 1 #ФК Монако #ФК Реймс
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