Арбітр нокаутував футболіста під час матчу (відео)

У Франції стався дивний інцидент на полі.

Під час матчу 13-го туру чемпіонату Франції сезону 2021/22 "Реймс" — "Монако" стався незвичайний інцидент. Рефері поєдинку Жеремі Піньяр ліктем зачепив гравця господарів Морету Кассама.

Під час поєдинку арбітр налетів на 23-річного центрального півзахисника і ліктем врізав тому у щелепу. Кассама відразу опинився в нокауті і йому знадобився деякий час, щоб прийти до тями.

Відео інциденту доступне в мережі:

Зазначимо, у підсумку зустріч завершилася "сухою" нічиєю — 0:0. Після цього поєдинку "Реймс" (12 очок) залишився на 16-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1, а "Монако" (18 очок) посідає 11 місце.

Відеоогляд матчу "Реймс" — "Монако":

Додамо, що Кассама є гравцем збірної Гвінеї-Бісау. У січні 2019 року він перебрався у французький чемпіонат із португальського "Порту", де виступав за другу команду. У поточному сезоні хавбек відзначився двома голами у 9 матчах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Гондурасі рефері застосував пістолет, щоб убезпечити себе від розлючених уболівальників.