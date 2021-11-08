"Сороки" нашли нового тренера.

После отставки Стива Брюса в октябре "Ньюкасл" наконец-то определился с новым главным тренером команды, которая считается самой богатой в мире после сделки прежнего руководства "Сорок" с фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии. Новым наставником клуба стал англичанин Эдди Хау.

Об этом сообщает официальный сайт "Ньюкасла".

Английский клуб согласовал контракт с 43-летним специалистом до июня 2024 года. Ранее Хау 8 лет тренировал "Борнмут", с которым он расстался в 2020 году.

Добавим, что учитывая статус владельцев команды, многие болельщики ожидали увидеть в "Ньюкасле" более именитого тренера. Тем не мене перед Хау стоит серьезная задача, ведь его команда сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ. Свой первый матч в качестве главного тренера "Сорок" Эдди проведет против "Брентфорда" (20 ноября).

Напомним, саудовский фонд обладает состоянием в €376 млрд, что в десятки раз больше, чем состояния владельцев "Манчестер Сити" (€27.3 млрд) и ПСЖ (€7.65 млрд).

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