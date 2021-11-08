Найбагатший футбольний клуб світу спантеличив вибором головного тренера

"Сороки" знайшли нового тренера.

Після відставки Стіва Брюса в жовтні "Ньюкасл" нарешті визначився з новим головним тренером команди, яка вважається найбагатшою у світі після угоди колишнього керівництва "Сорок" із фондом державних інвестицій Саудівської Аравії. Новим наставником клубу став англієць Едді Хау.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ньюкасла".

Англійський клуб узгодив контракт із 43-річним фахівцем до червня 2024 року. Раніше Хау 8 років тренував "Борнмут", з яким він попрощався у 2020 році.

Додамо, що з огляду на статус власників команди, багато вболівальників очікували побачити в "Ньюкаслі" більш іменитого тренера. Перед Хау стоїть серйозне завдання, адже його команда зараз перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці АПЛ. Свій перший матч як головний тренер "Сорок" Едді проведе проти "Брентфорда" (20 листопада).

Нагадаємо, саудівський фонд має статки в €376 млрд, що в десятки разів більше, ніж статки власників "Манчестер Сіті" (€27.3 млрд) і ПСЖ (€7.65 млрд).

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