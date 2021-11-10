Укр

Стала известна космическая зарплата главного по судьям в украинском футболе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Никола Риццоли Новость обновлена 10 ноября 2021, 11:30
Никола Риццоли

Отвечать за украинских судей будет известный итальянский рефери.

Будущий куратор украинского арбитража Никола Риццоли будет выполнять в Украинской ассоциации футбола (УАФ) такие же функции, как и когда-то его знаменитый соотечественник Пьерлуиджи Коллина.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, Риццоли станет куратором судейского корпуса на ближайшем Исполкоме УАФ 17 ноября. Сообщается, что итальянцу предложили двухлетний контракт с зарплатой такой, как была у Коллины — в пределах 20 тысяч долларов в месяц. Источник уточнил, что и функции у Николы будут такими же, как у Пьерлуиджи, проработавшего в Украине с 2010 по 2012 годы.

Добавим, что Комитет арбитров УАФ возглавляет еще один итальянец — Лучано Лучи, контракт с которым недавно был продлен на один год.

Напомним, Риццоли — знаковый арбитр в Италии. Он 7 раз признавался лучшим в Серии А, а один раз ему доверили судить финал чемпионата мира. В 2014 году он работал главным арбитром на поединке Германия — Аргентина (1:0).

Ранее "Телеграф" сообщал об очередном судейском скандале в чемпионате Украины.

Теги:
#Футбол #УАФ
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