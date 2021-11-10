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Стала відома космічна зарплата головного по суддям в українському футболі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Нікола Ріццолі Новина оновлена 10 листопада 2021, 11:30
Нікола Ріццолі

Відповідатиме за українських суддів відомий італійський рефері.

Майбутній куратор українського арбітражу Нікола Ріццолі виконуватиме в Українській асоціації футболу (УАФ) такі самі функції, як і колись його знаменитий співвітчизник П’єрлуїджі Колліна.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, Ріццолі стане куратором суддівського корпусу на найближчому Виконкомі УАФ 17 листопада. Повідомляється, що італійцю запропонували дворічний контракт із зарплатою такою, як була у Колліни — близько 20 тисяч доларів на місяць. Джерело уточнило, що й функції у Ніколи будуть такими ж, як у П’єрлуїджі, який пропрацював в Україні з 2010 до 2012 року.

Додамо, що Комітет арбітрів УАФ очолює ще один італієць — Лучано Лучі, контракт із яким нещодавно було продовжено на один рік.

Нагадаємо, Ріццолі — знаковий арбітр в Італії. Він 7 разів визнавався найкращим у Серії А, а одного разу йому довірили судити фінал чемпіонату світу. У 2014 році він працював головним арбітром на поєдинку Німеччина — Аргентина (1:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв про черговий суддівський скандал у чемпіонаті України.

Теги:
#Футбол #УАФ
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