Стала відома космічна зарплата головного по суддям в українському футболі

Відповідатиме за українських суддів відомий італійський рефері.

Майбутній куратор українського арбітражу Нікола Ріццолі виконуватиме в Українській асоціації футболу (УАФ) такі самі функції, як і колись його знаменитий співвітчизник П’єрлуїджі Колліна.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, Ріццолі стане куратором суддівського корпусу на найближчому Виконкомі УАФ 17 листопада. Повідомляється, що італійцю запропонували дворічний контракт із зарплатою такою, як була у Колліни — близько 20 тисяч доларів на місяць. Джерело уточнило, що й функції у Ніколи будуть такими ж, як у П’єрлуїджі, який пропрацював в Україні з 2010 до 2012 року.

Додамо, що Комітет арбітрів УАФ очолює ще один італієць — Лучано Лучі, контракт із яким нещодавно було продовжено на один рік.

Нагадаємо, Ріццолі — знаковий арбітр в Італії. Він 7 разів визнавався найкращим у Серії А, а одного разу йому довірили судити фінал чемпіонату світу. У 2014 році він працював головним арбітром на поєдинку Німеччина — Аргентина (1:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв про черговий суддівський скандал у чемпіонаті України.