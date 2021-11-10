Укр

В России назвали соперников своей сборной мусором

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная России Новость обновлена 10 ноября 2021, 17:32
Сборная России

Бывший футболист даже не будет смотреть игру своей команды с футбольным карликом.

Экс-футболист сборной СССР россиянин Юрий Гаврилов прокомментировал ближайшие матчи национальной сборной РФ в отборе на чемпионат мира-2022.

Своими мыслями по этому поводу Юрий поделился с изданием "Чемпионат".

Гаврилов рассказал, что даже не будет смотреть матч сборной России против Кипра, ведь здесь нет интриги, а вот с хорватами он на победу даже не рассчитывает, при этом бывший футболист назвал островную сборную мусором. Первый матч Кипр — Россия завершился победой гостей со счетом 0:2.

"Я бы мог посмотреть, как сборная России смотрелась бы на фоне Италии. Но мы играем с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно", — заявил Гаврилов.

Отметим, сборной РФ в отборе на чемпионат мира-2022 предстоит провести два матча. 11 ноября россияне сыграют с Кипром, а 14 ноября — с Хорватией.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе H отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение команд в группе H отбора на ЧМ-2022

Напомним, 11 ноября, сборная Украины сыграет домашний товарищеский поединок против Болгарии. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть прямую трансляцию этой встречи.

Теги:
#Футбол #Сборная России #Сборная Кипра
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