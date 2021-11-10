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У Росії назвали суперників своєї збірною сміттям

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна Росії Новина оновлена 10 листопада 2021, 17:32
Збірна Росії

Колишній футболіст навіть не дивитиметься гру своєї команди з футбольним карликом.

Екс-футболіст збірної СРСР росіянин Юрій Гаврилов прокоментував найближчі матчі національної збірної РФ у відборі на чемпіонат світу-2022.

Своїми думками із цього приводу Юрій поділився з виданням "Чемпіонат".

Гаврилов розповів, що навіть не дивитиметься матч збірної Росії проти Кіпру, адже тут немає інтриги, а ось із хорватами він на перемогу навіть не розраховує, при цьому колишній футболіст назвав острівну збірну сміттям. Перший матч Кіпр-Росія завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.

"Я міг би подивитися, як збірна Росії виглядала б на тлі Італії. Але ми граємо з якимось сміттям. Навіщо мені дивитися те, що нецікаво", — заявив Гаврилов.

Зазначимо, збірна РФ у відборі на чемпіонат світу-2022 має провести два матчі. 11 листопада росіяни зіграють із Кіпром, а 14 листопада – з Хорватією.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі H відбору на ЧС-2022
Турнірне становище команд у групі H відбору на ЧС-2022

Нагадаємо, 11 листопада збірна України зіграє домашній товариський поєдинок проти Болгарії. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися пряму трансляцію цієї зустрічі.

Теги:
#Футбол #Збірна Росії #Збірна Кіпру
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