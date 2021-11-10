У Росії назвали суперників своєї збірною сміттям
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Колишній футболіст навіть не дивитиметься гру своєї команди з футбольним карликом.
Екс-футболіст збірної СРСР росіянин Юрій Гаврилов прокоментував найближчі матчі національної збірної РФ у відборі на чемпіонат світу-2022.
Своїми думками із цього приводу Юрій поділився з виданням "Чемпіонат".
Гаврилов розповів, що навіть не дивитиметься матч збірної Росії проти Кіпру, адже тут немає інтриги, а ось із хорватами він на перемогу навіть не розраховує, при цьому колишній футболіст назвав острівну збірну сміттям. Перший матч Кіпр-Росія завершився перемогою гостей з рахунком 0:2.
"Я міг би подивитися, як збірна Росії виглядала б на тлі Італії. Але ми граємо з якимось сміттям. Навіщо мені дивитися те, що нецікаво", — заявив Гаврилов.
Зазначимо, збірна РФ у відборі на чемпіонат світу-2022 має провести два матчі. 11 листопада росіяни зіграють із Кіпром, а 14 листопада – з Хорватією.
Турнірне становище команд:
Нагадаємо, 11 листопада збірна України зіграє домашній товариський поєдинок проти Болгарії. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися пряму трансляцію цієї зустрічі.