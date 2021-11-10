Тренер попросил вратаря симулировать травму во время матча (видео)
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В Нидерландах произошел странный инцидент на футбольном матче.
Во время поединка 12-го тура чемпионата Нидерландов сезона 2021/22 "Витесс" — "Утрехт" главный тренер последних Рене Хаке давал указания своему киперу Мартену Пасу симулировать травму.
Об этом сообщает ESPN NL в Twitter.
По информации источника, на 37-й минуте поединка Хаке демонстративно указывал своему вратарю симулировать повреждение. В это время наставник "Утрехта" получил дополнительные секунды, чтобы передать своим игрокам, которые проигрывали в счете 0:1, все необходимые указания. Хитрость менеджера не сработала, ведь "Утрехт" под занавес первого тайма пропустил еще один гол. Во втором тайме гости отквитали всего 1 мяч и уступили со счетом 2:1.
Момент урока актерского мастерства от тренера попал в объективы камер:
Видеообзор матча "Витесс" — "Утрехт":
Добавим, что "Витесс" (22 очка) после этой победы почти догнал "Утрехт" (23 очка) в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команды занимают 5-е и 4-е места соответственно.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на матче чемпионата Нидерландов был замечен болельщик, который нес 48 бокалов пива.