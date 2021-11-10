Укр

Тренер попросил вратаря симулировать травму во время матча (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Тренер показал вратарю, что надо изобразить травму Новость обновлена 10 ноября 2021, 20:54
Тренер показал вратарю, что надо изобразить травму

В Нидерландах произошел странный инцидент на футбольном матче.

Во время поединка 12-го тура чемпионата Нидерландов сезона 2021/22 "Витесс" — "Утрехт" главный тренер последних Рене Хаке давал указания своему киперу Мартену Пасу симулировать травму.

Об этом сообщает ESPN NL в Twitter.

По информации источника, на 37-й минуте поединка Хаке демонстративно указывал своему вратарю симулировать повреждение. В это время наставник "Утрехта" получил дополнительные секунды, чтобы передать своим игрокам, которые проигрывали в счете 0:1, все необходимые указания. Хитрость менеджера не сработала, ведь "Утрехт" под занавес первого тайма пропустил еще один гол. Во втором тайме гости отквитали всего 1 мяч и уступили со счетом 2:1.

Момент урока актерского мастерства от тренера попал в объективы камер:

Видеообзор матча "Витесс" — "Утрехт":

Добавим, что "Витесс" (22 очка) после этой победы почти догнал "Утрехт" (23 очка) в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команды занимают 5-е и 4-е места соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на матче чемпионата Нидерландов был замечен болельщик, который нес 48 бокалов пива.

Теги:
#Футбол #ФК Витесс #ФК Утрехт
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