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Тренер попросив воротаря симулювати травму під час матчу (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тренер показав воротареві, що треба зобразити травму Новина оновлена 10 листопада 2021, 20:54
Тренер показав воротареві, що треба зобразити травму

У Нідерландах трапився дивний інцидент на футбольному матчі.

Під час поєдинку 12-го туру чемпіонату Нідерландів сезону 2021/22 "Вітесс" — "Утрехт" головний тренер останніх Рене Хаке давав вказівки своєму кіперу Мартену Пасу симулювати травму.

Про це повідомляє ESPN NL у Twitter.

За інформацією джерела, на 37-й хвилині поєдинку Хаке демонстративно вказував своєму воротареві симулювати ушкодження. Наставник "Утрехта" отримав додатковий час, щоб передати своїм гравцям, які програвали в рахунку 0:1, всі необхідні вказівки. Хитрість менеджера не спрацювала, адже "Утрехт" під завісу першого тайму пропустив ще один гол. У другому таймі гості відіграли всього 1 м’яч і поступилися з рахунком 2:1.

Момент уроку акторської майстерності від тренера потрапив до об’єктивів камер:

Відеоогляд матчу "Вітесс" — "Утрехт":

Додамо, що "Вітесс" (22 очки) після цієї перемоги майже наздогнав "Утрехт" (23 очки) у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Команди займають 5-е та 4-е місця відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на матчі чемпіонату Нідерландів був помічений вболівальник, який ніс 48 келихів пива.

Теги:
#Футбол #ФК Вітесс #ФК Утрехт
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