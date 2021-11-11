"Гомос*тина лезет из всех щелей": бывший игрок "Динамо" раскритиковал голливудский блокбастер

Хлебас не рекомендует "Вечные" к просмотру.

Нападающий казахстанского "Ордабасы" Дмитрий Хлебас в истории на своей странице в инстаграме поделился впечатлением от просмотра голливудского фильма "Вечные".

«Не рекомендую идти. Один из богов – вечных – будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. Гомосятина лезет из всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», — написал Хлебас.

27-летний украинский футболист является воспитанником киевского "Динамо", но закрепиться в основном составе столичного клуба ему не удалось. Кроме "Динамо", Хлебас выступал за "Говерлу", "Ворсклу", минское "Динамо", "Колос" и "Десну". В "Ордабасы" форвард перешел нынешним летом. В чемпионате Казахстана Хлебас провел 8 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

Фильм "Вечные" рассказывает о бессмертных существах, которые живут на Земле. Их главная роль — защищать человечество от девиантов (чудищ, которые враждуют с людьми). В ленте собран звездный состав актеров, в том числе Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден и другие.

Ранее "Телеграф" опубликовал собственную рецензию на ленту "Вечные".