"Гомос*тина лезет из всех щелей": бывший игрок "Динамо" раскритиковал голливудский блокбастер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 20
Хлебас не рекомендует "Вечные" к просмотру.
Нападающий казахстанского "Ордабасы" Дмитрий Хлебас в истории на своей странице в инстаграме поделился впечатлением от просмотра голливудского фильма "Вечные".
«Не рекомендую идти. Один из богов – вечных – будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. Гомосятина лезет из всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», — написал Хлебас.
27-летний украинский футболист является воспитанником киевского "Динамо", но закрепиться в основном составе столичного клуба ему не удалось. Кроме "Динамо", Хлебас выступал за "Говерлу", "Ворсклу", минское "Динамо", "Колос" и "Десну". В "Ордабасы" форвард перешел нынешним летом. В чемпионате Казахстана Хлебас провел 8 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.
Фильм "Вечные" рассказывает о бессмертных существах, которые живут на Земле. Их главная роль — защищать человечество от девиантов (чудищ, которые враждуют с людьми). В ленте собран звездный состав актеров, в том числе Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден и другие.
Ранее "Телеграф" опубликовал собственную рецензию на ленту "Вечные".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-