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"Гомос*тина лізе з усіх щілин": колишній гравець "Динамо" розкритикував голлівудський блокбастер

Автор
Володимир Лавський
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Автор
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Дмитро Хльобас виявився тонким поціновувачем фільмів Новина оновлена 11 листопада 2021, 15:24
Дмитро Хльобас виявився тонким поціновувачем фільмів

Хлібас не рекомендує "Вічні" до перегляду.

Нападник казахстанського "Ордабаси" Дмитро Хльобас в історії на своїй сторінці в інстаграмі поділився враженням від перегляду голлівудського фільму "Вічні".

«Не рекомендую йти. Один із богів – вічних – буде геєм, і вони цілуватимуться в кадрі. Шок. Гомосятина лізе з усіх щілин. Заберіть дітей від екранів. Якби я знав», — написав Хльобас.

27-річний український футболіст є вихованцем київського "Динамо", але закріпитись в основному складі столичного клубу йому не вдалося. Окрім "Динамо", Хльобас виступав за "Говерлу", "Ворсклу", мінське "Динамо", "Колос" та "Десну". У "Ордабаси" форвард перейшов цього літа. У чемпіонаті Казахстану Хльобас провів 8 матчів, у яких забив 1 м’яч та віддав результативну передачу.

Фільм "Вічні" розповідає про безсмертні істоти, які живуть на Землі. Їхня головна роль — захищати людство від девіантів (потвор, які ворогують з людьми). У стрічці зібрано зірковий склад акторів, зокрема Анджеліна Джолі, Сальма Хайєк, Річард Медден та інші.

Раніше "Телеграф" опублікував свою рецензію на стрічку "Вічні".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Дмитро Хльобас #Вічні
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