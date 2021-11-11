Молодежная сборная Украины не смогла обыграть главного соперника в отборе на Евро-2023

Несмотря на ничью, украинцы догнали лидера группы.

Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Македонией в матче отбора на чемпионат Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинцы вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу защитника киевского "Динамо" Александра Сироты, но на 50-й минуте форвард македонцев Томче Гроздановски сравнял счет.

Благодаря этой ничьей Украина догнала французов, которые находились на первом месте в группе. На данный момент у обеих команд по 10 очков, но Франция в четверг еще проведет свою игру против Армении. Северная Македония с шестью очками расположилась на третьем месте.

Напрямую на чемпионат Европы попадут только победители групп и лучшая вторая команда. Остальным сборным, которые займут второе место, предстоит сыграть раунд плей-офф.

Заключительный матч в этом году команда Руслана Ротаня проведет дома против Сербии 16 ноября.

В четверг национальная сборная Украины в Одессе проведет контрольный матч против Болгарии. Как ранее сообщал "Телеграф", в день игры горел стадион, где должен пройти матч.