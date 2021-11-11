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Молодіжна збірна України не змогла обіграти головного суперника у відборі на Євро-2023

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Команді Ротаня цього разу не посміхнувся успіх Новина оновлена 11 листопада 2021, 16:30
Команді Ротаня цього разу не посміхнувся успіх

Незважаючи на нічию, українці наздогнали лідера гурту.

Молодіжна збірна України зіграла внічию з Північною Македонією у матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу. Гра завершилась із рахунком 1:1.

Українці вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки голу захисника київського "Динамо" Олександра Сироти, але на 50-й хвилині форвард македонців Томче Гроздановський зрівняв рахунок.

Завдяки цій нічиїй Україна наздогнала французів, які перебували на першому місці в групі. На даний момент у обох команд по 10 очок, але Франція ще проведе свою гру проти Вірменії. Північна Македонія із шістьма очками розташувалася на третьому місці.

Безпосередньо на чемпіонат Європи потраплять лише переможці груп та найкраща друга команда. Решта збірних, які посядуть друге місце, зіграє раунд плей-офф.

Заключний матч цього року команда Руслана Ротаня проведе вдома проти Сербії 16 листопада.

У четвер національна збірна України в Одесі проведе контрольний матч проти Болгарії. Як раніше повідомляв "Телеграф", у день гри горів стадіон, де має пройти матч.

Теги:
#Футбол #Молодіжна збірна України
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