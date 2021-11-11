Главный тренер сборной Украины удивил составом на матч против Болгарии

В основе с первых минут выйдет Артем Довбик

Стал известен стартовый состав сборных Украины и Болгарии, которые в четверг в Одессе проведут контрольный матч.

Главный тренер украинцев Александр Петраков принял решение выпустить на поле с первых минут нападающего Артема Довбика и Руслана Малиновского, с которым у наставника ранее был конфликт.

Украина: Бущан — Матвиенко, Кривцов, Соболь — Тымчик, Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Довбик, Зубков.

Болгария: Михайлов — Великовски, Димитров, Христов, Йорданов — Неделев, Б. Цолев, Р. Цолев, Кирилов — Десподов, Илиев.

Встреча Украина — Болгария начнется в 19.30.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер украинцев принял решение не включать в заявку на игру футболистов киевского "Динамо" Николая Шапаренко и Илью Забарного. Данная встреча является заключительным этапом подготовки к решающей игре отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцоговины. Украинцам в заключительной игре, скорее всего, обязательно придется побеждать, чтобы пробиться в плей-офф отбора.