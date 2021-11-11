Головний тренер збірної України здивував складом на матч проти Болгарії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 423
В основі з перших хвилин вийде Артем Довбик
Став відомий стартовий склад збірних України та Болгарії, які у четвер в Одесі проведуть контрольний матч.
Головний тренер українців Олександр Петраков ухвалив рішення випустити на поле з перших хвилин нападаючого Артема Довбика та Руслана Маліновського, з яким у наставника раніше був конфлікт.
Україна: Бущан – Матвієнко, Кривцов, Соболь – Тимчик, Маліновський, Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко, Довбик, Зубков.
Болгарія: Михайлов — Великовскі, Димитров, Христов, Йорданов — Недєлєв, Б. Цолев, Р. Цолев, Кирилов — Десподов, Ілієв.
Зустріч Україна – Болгарія розпочнеться о 19.30.
Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер українців ухвалив рішення не включати до заявки на гру футболістів київського "Динамо" Миколи Шапаренка та Іллю Забарного. Ця зустріч є заключним етапом підготовки до вирішальної гри відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцоговини. Українцям у заключній грі, швидше за все, обов’язково доведеться перемагати, аби пробитися до плей-офф відбору.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-