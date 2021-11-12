Руководитель клуба УПЛ в очередной раз раскритиковал "Металлист" за работу с судьями
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Береза высказался не только о харьковчанах.
Президент "Днепра-1" Юрий Береза в интервью телеграм-каналу "Днепрянин" рассказал о судействе в украинском футболе. Кроме команд УПЛ, Береза затронул и Первую лигу, где вовсю говорят о спорных решения в пользу харьковского "Металлиста".
По мнению Березы, все проблемы начинаются с детского футбола, где за счет родителей стимулируются судьи.
"Сколько "Колос" пробил пенальти в этом сезоне? Я считаю, что судья должен комментировать свою работу после игры, как тренер.
Первая лига, я не смотрю «Металлист», но когда большинство команд говорят, что есть проблема с судейством, то дыма без огня не бывает. Только началась налаживаться ситуация в стране с судейством, как появился «Металлист», — заявил Береза.
На данный момент харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и имеет отличные шансы по итогам сезона пробиться в украинскую Премьер-лигу с первого места.
Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе еще один тренер команды соперника обвинил "Металлист" в недобросовестной работе с судьями.
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