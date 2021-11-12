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Керівник клубу УПЛ вкотре розкритикував "Металіст" за роботу із суддями

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ярославському навряд чи сподобається така думка Новина оновлена 12 листопада 2021, 12:06
Ярославському навряд чи сподобається така думка

Береза висловився не лише про харків’ян.

Президент "Дніпра-1" Юрій Береза в інтерв’ю телеграм-каналу "Дніпрянин" розповів про суддівство в українському футболі. Окрім команд УПЛ, Береза торкнувся і Першої ліги, де щосили говорять про спірні рішення на користь харківського "Металіста".

На думку Берези, усі проблеми розпочинаються з дитячого футболу, де за рахунок батьків стимулюються судді.

"Скільки "Колос" пробив пенальті цього сезону? Я вважаю, що суддя має коментувати свою роботу після гри, як тренер.

Перша ліга, я не дивлюся «Металіст», але коли більшість команд кажуть, що є проблема із суддівством, то диму без вогню не буває. Тільки-но почалася налагоджуватися ситуація в країні із суддівством, як з’явився «Металіст», — заявив Береза.

На даний момент харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі та має чудові шанси за підсумками сезону пробитися до української Прем’єр-ліги з першого місця.

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого тижня ще один тренер команди суперника звинуватив "Металіст" у несумлінній роботі із суддями.

Теги:
#ФК Металіст #Суддівство #Юрій Береза #ФК Дніпро-1
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